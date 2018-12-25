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Суд огласил приговор томичу, изнасиловавшему и расчленившему девушку

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Суд огласил приговор томичу, изнасиловавшему и расчленившему девушку

Томск, 25 декабря. Томский суд приговорил к 24,5 годам колонии местного жителя, признанного виновным в изнасиловании и убийстве девушки. Об этом сообщает во вторник пресс-служба суда.

По данным следствия, мужчина 31 июля прошлого года был на прогулке со своей сожительницей, в какой-то момент они познакомились с молодой девушкой. Пара пригласила новоиспеченную знакомую к себе в гости, где 29-летний мужчина ее изнасиловал, а затем задушил.

После этого злоумышленники расчленили тело жертвы, спрятали останки в чемоданы и пакеты и разбросал по району, сообщает «Свободная пресса».

Во время следственных мероприятий мужчина категорически отрицал свою вину, но собранных улик и доказательств было достаточно для вынесения судом решения.

«Сожительница убийцы полностью признала себя виновной. На данный момент расследование этого дела находится на завершающей стадии», — сообщает пресс-служба СК по региону.

Автор: Андрей Крылов
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