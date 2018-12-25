«Нельзя относиться серьезно»: в Кремле сравнили Telegram-каналы с разговорами на кухне

Москва, 25 декабря. К информации из российских Telegram-каналов в Кремле не относятся серьезно, они напоминают разговоры на кухне. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Кто-то в Кремле читает Telegram-каналы, кто-то нет. Но к ним соответствующее отношение. К этой информации нельзя серьезно относиться», — заявил Песков в ответ на вопрос корреспондента ФАН.

Сведения, транслируемые в Telegram-каналах, — «из области шепота друг другу на кухне», добавил пресс-секретарь российского президента.

«Это так у нас, у русских, заведено. Конечно, серьезного отношения к этому быть не может», — резюмировал Песков.

На сегодняшний день в Сети наблюдается рост числа отечественных каналов в мессенджере Telegram. Зачастую они дают непроверенную информацию или запускают фейковые новости. 16 апреля 2018 года в России началась процедура ограничения доступа к Telegram со стороны Роскомнадзора.