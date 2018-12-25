Силуанов заявил о периодическом нарушении таможенного режима Белоруссии и РФ

Москва, 25 декабря. Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что таможенный режим Белоруссии и России периодически нарушается. Речь идет в том числе о ввозе санкционных и подакцизных товаров в Россию с территории соседней Белоруссии.

Силуанов отметил, что данные категории товаров заполняют рынок РФ.

«Мы говорим (белорусской стороне), что вы наш сосед, наш союзник, но в последнее время доверие потеряно», — сказал Силуанов, пишет ТАСС.

Он считает, что Белоруссия не полностью выполняет условия договора между Москвой и Минском от 1999 года, который предполагал создание единой налоговой, таможенной и экономической политики двух государств. Все эти положения, подчеркнул Силуанов, прописаны в договоре, однако не выполняются.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва отвергла предложения Минска касательно цен на газ и по компенсации за налоговый маневр нефтяной сферы. Данный вопрос, отмечал Лукашенко, будет поднят на предстоящих переговорах в Москве.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета министров Союзного государства Белоруссии и России отметил, что Москва готова к дальнейшей работе по реализации проекта Союзного государства. Речь идет о проведении единой налоговой и тарифной политики двух стран, и создании единых таможенных органов.