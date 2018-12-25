Трамп назвал ненормальным веру семилетнего мальчика в Санта-Клауса

Вашингтон, 25 декабря. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил семилетнему ребенку, позвонившему на горячую линию узнать, когда к нему придет Санта-Клаус с сувенирами, что он уже достаточно большой, чтобы верить в подобные сказки. Об этом пишет издание The Hill.

Телефонная беседа прошла в рамках традиционного развлечения для детей, которое устраивают американские военнослужащие. Американский лидер и первая леди Меланья Трамп выступили в качестве операторов на горячей линии, отвечая на вопросы детей о том, когда прибудет Санта-Клаус на своих санях.

Хозяин Белого дома удивился, что семилетний мальчик все еще верит в сказочных персонажей.

«Ты все еще веришь в Санту? Потому что в семь лет это ненормально, правда?» — цитирует газета Трампа.

Программа «NORAD следит за Сантой» была основана в 1955 году, когда один из крупных магазинов, расположенных в штате Колорадо, разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонном номере была допущена ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать военному континентального командования ПВО.