Шоу-мегахиты, «Аватар» и Ургант с Познером: Первый канал раскрыл программу на Новый год и праздники

Первый канал обещает порадовать российских зрителей в новогоднюю ночь 2019 года, а также в остальные праздничные дни января, несколькими телевизионными хитами — как шоу-программами, так и художественными фильмами, рассказали в пресс-службе телеканала Федеральному агентству новостей.

Согласно новой сетке вещания, которая была подписана руководством буквально накануне, вечер 31 декабря, как и полагается, начнется с самой традиционной кинокартины в Новый год — «Ирония судьбы, или С легким паром!» В 23 часа начнется шоу «Новогодняя ночь на Первом», которая будет прервана ради новогоднего выступления президента России Владимира Путина.

«1 января, в день, который собирает наибольшее количество зрителей у экранов, у нас в эфире — сразу три мегахита, — сообщает Первый канал. — Во-первых, это финал шоу «Голос», который впервые в истории выйдет в прямом эфире в такой день. Обычно шоу всегда заканчивалось в последних числах декабря. Но в этом году у нас был «Голос. 60+» — четыре выпуска, из-за чего, соответственно, обычный «Голос» и сдвинулся на начало года».

Популярнейшая музыкальная программа начнется в 20:00 и закончится раньше обычного. При этом в эфире не появится информационная программа «Время» — это будет единственный день в году, когда она не выйдет, подчеркнули в пресс-службе.

«После этого у нас еще два финала — это новогодний выпуск шоу юных талантов «Лучше всех» и КВН, — указано в сообщении. — 2 января мы покажем любимый многими фильм «Аватар». А начиная с 3 января «стартуют» Иван Ургант и Владимир Познер со своим новым путешествием по Скандинавии и Финляндии. Программа называется «Самое, самое, самое».

В другие праздничные дни Первый канал покажет, в частности, лучшие выпуски передачи «Сегодня вечером» за 2018 год. Будет несколько хороших зарубежных фильмов, например «Мертвец детектива Мегрэ», «Бриджит Джонс 3» и «Виктор» с несравненным Пьером Ришаром.