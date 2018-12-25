Вооруженный мужчина в Китае угнал автобус и въехал в толпу, есть жертвы

Пекин, 25 декабря. Вооруженный ножом мужчина на востоке Китая угнал автобус, а затем въехал в толпу. Об этом рассказали в правоохранительных органах КНР.

По информации портала «Сина», трагедия случилась в городе Лунъянь. Отмечается, что жертвами инцидента стали пять человек. Еще 21 человек пострадал. Правоохранительные органы задержали подозреваемого.

Ранее три человека погибли и еще 43 пострадали 12 сентября 2018 года при наезде внедорожника в китайской провинции Хунань. Инцидент произошел около 19.40 по местному времени (14.40 по времени Москвы).

Люди собрались на площади Хэнъян, где традиционно проходят пятничные мероприятия. 54-летний мужчина на красном внедорожнике въехал в толпу.