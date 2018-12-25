Верховный суд РФ разъяснил правила пользования «шпионской» техникой



Москва, 25 декабря. Верховный суд РФ разъяснил правила использования «шпионской» техники. В постановлении, принятом пленумом ВС РФ, описываются случаи, когда покупка «шпионских» устройств не образует состава преступления.

Согласно документу, гражданина РФ не могут привлекать к уголовной ответственности за приобретение и использование спецсредств, которые предназначены для негласного получения информации, в том случае, если он сделал это для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными, уточняет «Интерфакс».

В постановлении также указывается, что к уголовной ответственности не могут также быть привлечены те, кто, кто купил устройства в Сети и не знали об их истинном предназначении.

Как напоминает телеканал RT, пересмотр правил покупки «шпионской» техники был инициирован после того, как журналист RT на пресс-конференции президента Владимира Путина в 2017 году спросил о правомерности привлечения к уголовной ответственности фермера, купившего трекер для своей коровы.