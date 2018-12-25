Роспотребнадзор: США собирались создать в Симферополе аналог лаборатории Лугара

Москва, 25 декабря. США собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие центра имени Ричарда Лугара в Грузии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Она отметила, что сейчас на Украине работают 11 лабораторий, финансируемых Пентагоном.

«Планировалось также (создание биолаборатории) и в Симферополе», — сказала Попова на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Напомним, экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что 30 человек якобы погибли в декабре 2015 года в связи с лечением от гепатита С в лаборатории Лугара. Гиоргадзе предположил, что специалисты в грузинском центре могли проводить летальные эксперименты над людьми.

Москва неоднократно заявляла, что обеспокоена действиями США в непосредственной близости от российских границ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что деятельность биолабораторий представляет угрозу жизни и здоровью всех граждан на постсоветском пространстве.