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Полиция возбудила дело против Талькова-младшего за повторную езду в пьяном виде

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Полиция возбудила дело против Талькова-младшего за повторную езду в пьяном виде

Москва, 25 декабря. Сотрудники столичной полиции возбудили уголовное дело в отношении сына известного советского музыканта Игоря Талькова за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

По данным ведомства, инспектор 28 ноября остановил Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Игорь Тальков-младший, который снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее музыкант был лишен права управления автомобилем.

Как рассказал источник Федерального агентства новостей, в настоящее время в отношении Талькова-младшего идет расследование уголовного дела, но «нового ничего нет».

В московском управлении ГИБДД подтвердили факт инцидента, однако имена нарушителей не назвали. Согласно информации полиции, в ходе патрулирования территории инспекторы ГИБДД для проверки документов остановили иномарку. Водитель машины, 37-летний житель Москвы, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения.

Другие подробности на данный момент неизвестны.

Автор: Андрей Крылов
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