Дамаск, 25 декабря. Жители населенного пункта Кусейр (провинция Дамаск), расположенного прямо на сирийско-ливанской границе, одними из первых освободились от гнета террористических группировок.

Спустя семь лет местные жители устроили рождественский праздник прямо во дворе Церкви Пророка Илии, которая была восстановлена после террористических атак. На мероприятии побывал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В своем специальном заявлении отец Иссам Касуха заявил, что жители города Кусейр благодарят сирийскую армию и находящихся в городе россиян за помощь в восстановлении большинства регионов республики после победы САА над незаконными вооруженными группировками.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

«Меня зовут Иссам Касуха, я — священник прихода Кусейр. Сегодня мы будем зажигать наши елку. В этом году все жители Кусейра собрались тут после долгих лет тяжелой войны. В этот день мы все вместе будем вспоминать жертв САА и желать, чтобы Аллах был с нами и с армией. Спасибо всем союзникам, которые нам помогают», — заявил он в комментарии ФАН .

Напомним, что операция по освобождению Кусейра была полностью завершена в 2013 году. Сирийские войска вернули под свой контроль стратегически важный объект, находящийся на границе с соседним Ливаном. По итогам операции большая часть боевиков была ликвидирована или отправлена в тюрьму.

Лидеры террористов официально признали победу сирийской армии. Они заявили, что оставили город.

В результате сирийскими войсками были конфискованы огромные партии современного оружия американского производства, которое использовали террористы. Кроме того, было обнаружено и обезврежено множество самодельных взрывных устройств боевиков, а также место массового захоронения убитых в боях. Всего в братской могиле находилось 400 трупов.