Мэр Клинцов обещает оплатить поездку детей чиновников в Турцию из собственных средств

Брянск, 25 декабря. Мэр города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов собирается из собственных средств возместить благотворительному фонду им. А. Карлова порядка 450 тыс. рублей за поездку детей чиновников в Турцию.

Шкуратов уточнил, что в списке детей (всего 50 человек), летавших в Турцию, «к так называемым детям чиновников» относятся 15 человек.

«Среди них только четверо — дети работников органов власти, в том числе и моя дочь», — рассказал мэр Клинцов в комментарии ТАСС.

По его словам, в ближайшее время он свяжется с главой благотворительного фонда Мариной Карловой и попросит выставить счет на оплату.

«Речь идет о сумме примерно в 450 тыс. рублей, оплачу их из собственных средств», — заверил он.

Как сообщала ранее «Свободная пресса», поездка детей из брянских Клинцов в турецкий город Демре состоялась в марте этого года. Она была приурочена к мероприятиям, посвященным присвоению одной из улиц имени посла Андрея Карлова.

Спустя несколько месяцев брянские СМИ выяснили, что в списке детей были и дети местных чиновников, хотя в Турцию должны были отправить детей-инвалидов.

Депутат Госдумы от Брянской области Борис Пайкин (ЛДПР) ранее в комментарии News.ru заявил, что сложившаяся ситуация — «просто недопустимое безразличие российских чиновников и их нежелание помочь действительно нуждающимся». Он также пообещал, что всем детям из многодетных семей депутаты подарят новогодние подарки.