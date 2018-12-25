«В партнеры мы не напрашиваемся»: Рябков рассказал о перспективах встречи Путина и Трампа в 2019 году

Москва, 25 декабря. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет крайне востребована в 2019 году, однако напрашиваться в партнеры к Вашингтону Москва не будет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он отметил: российская сторона по-прежнему считает, что полноформатный контакт РФ и США с фиксированной повесткой для и участием делегаций с обеих сторон нужен. Рябков уверен, что в следующем году тема встречи Путина и Трампа будет полномасштабной. При этом он подчеркнул, что осложнения в отношениях Москвы и Вашингтона связаны с отсутствием у Штатов «политической воли работать равноправно и взаимоуважительно». Россия, отметил дипломат, неоднократно подчеркивала готовность к конструктивному диалогу с США.

«В партнеры мы не напрашиваемся: не в большей мере чем США, мы заинтересованы в том или ином канале диалога», — отметил Рябков в интервью РИА Новости.

Замглавы МИД РФ добавил, что сейчас США создают контрпродуктивные и искусственные условия в вопросе организации встречи лидеров двух стран. Дипломат выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон принял решение об отмене переговоров Путина и Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Рябков также предположил, что в следующем году тема встречи Путина и Трампа «будет стоять во весь рост», однако необходимо, чтобы американцы пересмотрели свою позицию в данном вопросе.

Напомним, Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине под предлогом инцидента в Керченском проливе с кораблями ВМСУ, нарушившими правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Вместо полноформатных переговоров Путин и Трамп провели в Буэнос-Айресе неформальную беседу во время ужина. На пресс-конференции по итогам саммита G20 Владимир Путин выразил сожаление в связи с отменой переговоров, так как, по его словам, необходимость встречи обусловлена вопросами стратегической безопасности.