Надеются, что неудачи решат взрослые: эксперт высмеял Киев насчет «украинского Крыма»

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте агентства «Главред» заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для государства положения Договора о дружбе с Россией. По его мнению, без этого соглашения не останется ни одного документа, «который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский».

Маломуж сказал, что Киев при подготовке Договора ставил вопрос о «четком определении границ» страны, включая Крымский полуостров.

«А если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что Договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса», — выступил он с заявлением.

В Крыму на подобные притязания экс-главы СВР Украины отнеслись с иронией. Политолог Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей пошутил, что в словах Маломужа «дает о себе знать советская школа подготовки, отсюда — аналитический склад ума и понимание политических процессов».

В то же время эксперт отметил, что Киев сам искусственно создает трудности, ответственность за которые не в состоянии нести.

«Это абсолютно верная оценка. Здесь можно Киев упрекнуть лишь в искусстве стрелять самим себе в ногу, в этом украинским политикам трудно найти равных. Что же касается конкретных последствий, о которых он говорит, то в принципе, если такие споры возникнут, ответ однозначный — украинская сторона лишь сама себе создает проблемы, которые решить не в состоянии. Правда, у властей в Киеве и нет такой задачи: они стремятся лишь испортить все, что можно, и всегда надеются, что их неудачи решат взрослые. А надо понимать, что на Украине у власти все-таки не дети. А принадлежность Крыма сомнений не вызывает», — объяснил собеседник ФАН, добавив, что вопрос полуострова давно решен.

Напомним, в декабре Верховная рада Украины решила не продлевать Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией после 1 апреля 2019 года, соответствующий документ поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

Российская Федерация и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. В Москве сомневаются, что инициатива Порошенко принесет пользу украинцам, и назвали решение киевских властей опрометчивым.

Замглавы МИД России Григорий Карасин в свою очередь назвал решение Киева не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией большой ошибкой, у которой будут социальные, экономические, гуманитарные и другие последствия.