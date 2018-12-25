На смену идут наши юниоры — чемпионы мира: глава Союза биатлонистов об уходе Шипулина

Чемпион Олимпийских игр 2014 года по биатлону россиянин Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Свое решение он озвучил на пресс-конференции, в ходе которой отметил, что примет участие в ежегодной «Рождественской гонке» в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.

По словам спортсмена, это гонка будет последней в его профессиональной карьере.

СМИ цитируют российского биатлониста, который заявил, что уходит не по «спортивной» причине.

«Бегу именно от провокаций, которые не дают сосредоточиться на любимом деле, превратившемся в унылую работу», — признался Антон Шипулин. — Сейчас спорт превратился в грязь».

Завершение спортивной карьеры Антона Шипулина в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал президент Союза биатлонистов России, член комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Драчев.

«Знаете, с моей стороны будет неправильно комментировать слова Антона Шипулина [о грязи в спорте]. Его мнение остается его мнением. Оставим это за скобками», — предложил парламентарий.

Решение Антона Шипулина, уверен Драчев, не спонтанное и готовилось, судя по всему, уже давно.

«Человек много месяцев принимал это решение, с марта-апреля месяца у него стоял вопрос — продолжать спортивную карьеру или закончить и заниматься чем-то другим», — рассказал Владимир Драчев.

Теперь уже выбор сделан окончательно и объявлен перед СМИ.

«Но решение принято — оно озвучено — теперь оно должно быть принято так, как есть», — считает президент Союза биатлонистов России.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, не рано ли Шипулин заявил об окончании карьеры, Владимир Драчев отметил, что такое событие нельзя оценивать однозначно.

«Здесь смотря как смотреть на это. Если взять Уле-Эйнара Бьорндалена, то рановато, а если смотреть на Магдалену Нойнер, то она уже и перебегала. Поэтому здесь — смотря с кем сравнивать», — считает собеседник ФАН.

Депутат добавил — несмотря на все скандалы и попытки облить отечественных биатлонистов грязью, этот вид спорта развивается в России.

«Мы продолжаем работать, и биатлон как был одним из самых интереснейших видов спорта, так и будет. А некоторые трудности, которые сейчас возникли — так у нас их всегда много. Поэтому спокойно сейчас их пройдем и будем дальше воспитывать молодежь и завоевывать медали для страны», — объявил парламентарий.

Говоря о тех, кто идет на смену Антону Шипулину, Владимир Драчев напомнил о бронзовом призере чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете Александре Логинове.

«Логинов сейчас идет вторым в Кубке мира, завоевал четыре медали. Надеемся, что у нас будет не только Логинов, но и еще подрастет молодежь. У нас много чемпионов мира среди юниоров. Ждем, когда они поднимутся и начнут выступать дальше», — резюмировал президент Союза биатлониста России.

Напомним, ранее президент Союза биатлонистов России отметил в беседе с телеканалом «360», что Шипулина «будут ждать в команде». Драчев выразил надежду, что прославленный биатлонист может поменять решение «через полгода-год».