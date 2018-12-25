Сирия: турецкие власти предостерегли Францию от помощи курдам

Анкара, 25 декабря. Франция не получит абсолютно никакой выгоды, если останется в Сирийской Арабской Республике ради сохранения там сил самообороны сирийских курдов YPG. Об этом во вторник заявил журналистам глава дипломатического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

Как ранее сообщил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, Париж будет пытаться защитить сирийских курдов после ухода американских военных из Сирии​​​.

Глава Белого дома Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американского военного контингента в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Вашингтон приступил к выводу войск из Сирии, но победа над ИГ1 не говорит о прекращении существования международной коалиции.

В свою очередь иракские курды заявили, что вывод военнослужащих США якобы подорвет борьбу с боевиками ИГ. Бандитские курдские формирования, ранее получавшие поддержку из Вашингтона, способствуют дестабилизации ситуации в САР. Решение американского лидера Трампа о выводе войск из САР сопровождалось договоренностями с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. В Анкаре курдские формирования в САР считают последователями запрещенной в Турции партии «Рабочий Курдистан».

1 Организация запрещена на территории РФ.