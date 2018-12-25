Главный нарколог России заявил, что гена алкоголизма не существует

Москва, 25 декабря. На формирование любой зависимости, в том числе алкогольной, влияют воспитание, окружение и образование человека, а не его генетика, заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По его словам, «гена алкоголизма нет» и его никогда не откроют ученые. Брюн подчеркнул, что если нет алкоголя, то алкоголизм возникнуть не может. Как пишет «Интерфакс», специалист уточнил, что существуют генетические факторы риска, однако их влияние минимально.

Эксперт дал несколько советов россиянам, как пить спиртные напитки, чтобы они не сказывались на здоровье негативно. Брюн рекомендовал увеличивать промежутки между приемами алкоголя и пить дозами. Главный нарколог заявил, что нельзя похмеляться алкоголем, а лучше использовать в этой роли кисломолочные продукты, крепкий бульон, суп или капустный раствор. Кроме того, по его словам, при употреблении спиртного следует отказаться аспириносодержащих препаратов.