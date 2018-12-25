Более двух тысяч световых фигур появилось в Кемерово к Новому году

Кемерово, 25 декабря. Более полутора тысяч иллюминированных деревьев появилось в областном центре Кузбасса. Соответствующую информацию передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в администрации города.

В рамках подготовки к празднованию Нового года и Рождества в Кемерово появилось две тысячи световых фигур, праздничные елки и снежные городки, свыше 930 горок разных форм во дворах жилых домов.

Также две тысячи балконов и пять тысяч окон украсили перед Новым годом в рамках конкурса «Снежный калейдоскоп».