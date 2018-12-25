Москва, 25 декабря. СМИ выявили связь между антивоенным активистом и продюсером скандальной группы Pussy Riot Петром Верзиловым и военной операцией США в Центральной Африке.

Ранее Верзилов заявил, что должен был отправиться вместе с погибшими российскими журналистами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко в ЦАР. После гибели россиян продюсер Pussy Riot констатировал, что занялся собственным расследованием, и в Африке, оказывается, у него есть свой источник.

Расследование RT показало, что, скорее всего, речь идет о неком Хантере Хини, который запустил поддержку Pussy Riot в 2012 году, когда активистки оказались в заключении. После их освобождения он организовал им тур по США, а также обеспечил встречи с мировыми звездами. Не остался без помощи Хини и проект Верзилова и Pussy Riot «Медиазона», который он успешно финансировал до 2017 года. Впрочем, создатели проекта и не скрывают, что у них были иностранные источники.

«Хантер Хини — это наш друг, партнер, коллега, — приводит журналисты слова самого Верзилова. — Он занимается разными американскими НКО в том числе. У него, например, был очень громкий проект в ЦАР, в Конго, в других местах — проект, направленный на возвращение детей-солдат домой».

Поддержка осуществлялась через организацию The Voice Project. Компания была создана якобы для борьбы с повстанцами так называемой «Господней армии сопротивления» под руководством Джозефа Кони в Уганде. Кони заявил о намерении создать теократическое государство, а на самом деле занимался похищением детей. Мальчиков он делал своими солдатами, а девочек — проститутками.

Хини прилетел в Уганду в качестве волонтера по трудоустройству внутренних беженцев. Там к нему обратились местные женщины, которые попросили помочь записать и распространить несколько песен в жанре Dwog Paco. В этих песнях рассказывалось о том, как матери просят своих детей, воюющих на стороне «Господней армии сопротивления», вернуться домой.

Хини согласился, кроме того, идею решили профинансировать в The Invisible Children. На основе этих песен, призывающих к миру, была создана The Voice Project. Однако на тот момент «армия» Кони уже три года как ушла из Уганды в Конго и ЦАР. США, которые ввели своих военных в Уганду, также смело направили их «расправляться остатками повстанцев» в соседних странах.

Как выявили эксперты, The Voice Project на самом деле была нужна лишь для прикрытия, некого обоснования, присутствия американских военных в регионе. Сами США провернули успешный ход: ввели войска в бедную на ресурсы Уганду, а затем переместили их в сопредельную Центрально-Африканскую Республику, которая богата ураном, нефтью, золотом, алмазами.

Любопытно, что США при необходимости обнаружили Осаму Бен Ладена за 10 лет, хотя он скрывался по всему миру, а вот Джозефа Кони и остатки его армии из примерно 150 человек американские войска за годы своих операций так и не смогли найти. В целом, операция против повстанцев стала лишь голословной причиной для сохранения присутствия американского военного контингента в регионе.

На это обращают внимание и представители ЦАР. Советник по экономическим вопросам посольства ЦАР в России Жан-Жак Мбокотто пояснил, что The Voice Project используется как рупор разведки.

«Радиостанции работают именно как разведывательная сеть — сообщают военным о передвижении повстанцев, — рассказал африканский дипломат. — Мы не понимаем, почему война переместилась из Уганды именно к нам. Мы считаем, что западные страны специально создают войну, чтобы обеспечить военное присутствие. Массовое понимание, что американцы намеренно вытеснили Кони и его группу на нашу территорию, чтобы распространить свою деятельность и на нашу страну. Иначе никак не объяснить, почему операция продолжается так долго без ощутимого результата».

Кроме того, как сообщают источники RT, в ЦАР деятельность The Voice Project и The Invisible Children концентрируется не на тех местах, где действительно идет конфликт, а в регионах, где есть полезные ископаемые.

Выходит, в ЦАР десятилетиями присутствуют американские ЧВК и НКО. Обоснованием их присутствия в регионе занималась связанная с Пентагоном компания, которая осуществила также всемирный пиар Pussy Riot и финансирование проектов Верзилова. Теперь выясняется, что командировка журналистов, которые отправились в Африку по туристической визе, как-то связана с Верзиловым, который, по его словам, собирался с ними поехать, но не смог.

После смерти Джемаля, Радченко и Расторгуева Верзилов заявляет, что обладает информацией об этом убийстве, но вдруг якобы оказывается отравлен. Он обещает опубликовать информацию после того, как поправится, однако не держит слово.

В качестве последнего любопытного факта о деятельности американских друзей Верзилова журналисты публикуют выдержку из комментария представителей миротворческих сил ООН, много лет работающих в Центральной Африке.