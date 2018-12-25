«Люди и город ждали помощи»: командир спасателей ЛНР рассказал, как боролись с пожарами под огнем ВСУ

В Луганской народной республике 27 декабря в четвертый раз отметят День спасателя. Бойцы Первомайского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС ЛНР уже привычно отпразднуют его на передовой.

Караул на «передке»

От линии соприкосновения Первомайск отделяют считанные километры — шуточное расстояние для «Градов» и «Гвоздик» ВСУ. И хоть в самом городе снаряды не падают уже года два, по вечерам жители высоток прекрасно видят из своих окон, как со стороны Золотого-4 украинская армия бьет и по позициям защитников республики, и по селам, где нет ни одного военного ЛНР.

Под прицелом город Золотое-5, села Марьевка, Калиново, Новоалександровка. Время от времени осколок снаряда или мины уносит там чью-то жизнь. Выезжать на ликвидацию последствий обстрелов — еще одна из многих задач местных спасателей, помимо тушения пожаров и подвоза воды.

В своем городе командир Первомайского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС ЛНР полковник службы гражданской защиты Виктор Клименок знает каждую воронку, каждый разбитый дом.

«Вот здесь, когда под обстрелом тушили пятиэтажку, погибла женщина — учительница рисования и черчения, — кивает влево Виктор Васильевич. — Чуть дальше, видите — лавочка. Там мужчина погиб, когда с той стороны шрапнелью бить начали. В школе №6 снаряд попал прямо в двери входа в бомбоубежище — еще один погибший. На теле этого города нет живого места».

За плечами у полковника — солидный послужной список, не одна тысяча ликвидированных ЧП, не одна сотня спасенных человеческих жизней и колоссальный опыт. А его личные данные выложены на скандально известном украинском сайте «Миротворец» — такая месть украинских радикалов за то, что спасатели не дали ВСУ стереть Первомайск с лица земли. Неравное противостояние карателей и спасателей длилось около года.

Двенадцать отчаянных

Война пришла в Первомайск 22 июля 2014 года ровно в 15.30, когда со стороны занятых украинской армией Попасной и Горского полетели первые снаряды. В считанные дни население города и окрестных поселков — 67 тысяч человек — сократилось на две трети. Остались те, кому бежать было некуда, и те, кто бежать не собирался. Горели дома частного сектора, пылали многоэтажки. А в распоряжении Виктора Клименка оставалось всего 11 из прежних 100 человек личного состава.

«Вместе со мной всего 12 человек, — уточняет полковник. — Вот и весь караул. И что самое тяжелое — пожарно-спасательная часть осталась без водителей. Пришлось мне садиться за руль. В той ситуации уже было не до званий и четкого разграничения служебных обязанностей. Люди и город ждали помощи».

Красный пожарный ЗИЛ, казалось, поспевал везде. Первомайцы, пережидавшие обстрелы в подвалах, видели его то у обстрелянной больницы, то у пылающего пятиэтажного дома, то у разрушенного парадного входа в лицей. Пожары тушили под огнем украинской артиллерии.

«Ни о какой работе по графику «сутки через двое» и речи быть не могло. Если успел заехать домой на час-другой, умылся да подремал, считай, повезло. Частенько по городу били сразу с трех направлений. Не успели в одном месте потушить, а уже на другом конце разгорается», — вспоминают бойцы того бессменного караула.

С августа 2014 по март 2015 года артиллеристы ВСУ вели самую настоящую охоту на отчаянных первомайских огнеборцев. Не раз и не два, дождавшись приезда спасателей к только что разрушенному дому, с той стороны открывали ураганный огонь по занятым работой спасателям.

Весь драматизм того противостояния — в сухих строчках отчетов.

«9 августа 2014 года в результате минометного обстрела были охвачены и уничтожены огнем павильоны центрального рынка… и кафе «Тамара». Подразделение прибыло к месту вызова в составе 12 человек и двух автоцистерн. При тушении пожара рынок подвергся повторному обстрелу из минометов».

«13 ноября 2014 года в результате артиллерийского обстрела по адресу город Золотое-5 огнем был уничтожен трансформатор ОП шахта «Первомайская» ГП «Первомайскуголь»… При тушении пожарный караул подвергся обстрелу».

«13 февраля 2015 года при оказании помощи другим службам (подвоз воды в котельную), получил осколочное ранение в ногу пожарный-стажер…»

В общей сложности при обстрелах Первомайска зарегистрировано 360 прямых попаданий в жилые и административные здания, а также общественные объекты. Были разрушены четыре школы, три детских сада, три лицея, два православных храма, здания пенсионного фонда, центра занятости населения, перинатального центра и второй городской больницы.

Всего за время боевых действий личным составом Первомайской ГПСЧ-23 было совершено 190 выездов на тушение пожаров. Из них 87 выездов во время артиллерийских обстрелов.

Били по «рукавам»

С водоснабжением в Первомайске и до начала военных действий в Донбассе было проблематично. Сейчас вода в город поступает по графику. А четыре года назад живительная влага была на вес золота.

Вода была необходима, чтобы тушить пожары, необходима была местным жителям, а в первую военную зиму вода была необходима для запуска котельных. Чтобы ее добыть, спасателям приходилось ежедневно рисковать жизнью, ведь свой пожарный водоем на территории части они вычерпали до дна еще в первые недели боев за город.

«Главным источником для нас был пруд «Зеленхоз». Но он, как назло, располагался слишком близко к линии фронта. Выезжать приходилось круглосуточно. Действовали быстро. Каждый знал свою роль: один подключает рукава для закачки цистерны, второй запускает помпу, третий опускает всасывающую сетку, — вспоминает Виктор Васильевич. — Но и наводчики ВСУ не дремали».

Во время одной из таких экспедиций автоцистерна едва не получила снаряд. Пожарных выручил всемогущий случай: чуть замешкались при закачке воды, только тронулись, а обратную дорогу в город уже утюжила тяжелая артиллерия. Пришлось затаиться и переждать, когда по ту строну передовой утратят бдительность. Добравшийся до части ЗИЛ выбежали встречать перепуганные матери и жены спасателей. До последнего момента никто не знал: живы ли мужья и сыновья?

В ходе последней вылазки на берег пруда спасатели обнаружили на дне воронки перебитые взрывом пожарные рукава. Дальше брать воду там было уже нельзя, пришлось искать другое место.

Украина так не заботилась

Воспоминаний о пережитом у каждого бойца первомайского бессменного караула хватит не на одну книгу.

«Сейчас нас уже не 12 человек. Штат укомплектован полностью, — отмечает Виктор Васильевич. — И во многом благодаря молодежи. Из тех парней и девчат, которые в то время добровольно вызвались помогать в спасении города. Все они прошли обучение, аттестацию и уже стали настоящими спасателями».

Власти республики, руководство министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской народной республики делают все, чтобы первомайские спасатели могли достойно нести службу и эффективно справляться с любыми ЧП.

«При украинской власти мой рабочий день командира начинался с решения важнейшей задачи: где найти бензин, чтобы заправить машины для выезда. А сейчас нет никаких проблем с горючим, запчастями, обмундированием, оргтехникой и прочим. Дополнительно получили четыре хороших машины повышенной проходимости плюс аппараты ПТС «Профи»-М для работы в непригодной для дыхания среде в условиях повышенного задымления, — не без гордости рассказывает начальник отряда. — Это наглядный показатель того, с каким вниманием республика относится к нашей работе».

Но война — она всегда рядом. Покидая предновогодний Первомайск, я задал Виктору Клименку еще один вопрос: «А что бы вы лично попросили у Деда Мороза?»

Полковник ответил не сразу.

«Мира… Хочется, чтобы все ребята были живы, здоровы и увидели конец этой войны», — ответил спасатель.

Не сомневаюсь, что в новогоднюю ночь это желание загадает каждый живущий в республике.