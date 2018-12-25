Россия делает на Курилах то, что считает нужным: эксперт оценил сигнал Шойгу Японии

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении строительства новых объектов инфраструктуры для военнослужащих на Курильских островах.

Как рассказал Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны РФ, новые здания и сооружения уже заселяются, но возведение военной инфраструктуры на Курильских островах будет продолжено.

При этом неделю назад, 19 декабря, главный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио против строительства общежитий для российских военнослужащих и их семей на островах Кунашир и Итуруп Курильской гряды. По мнению японской стороны, их появление «приведет к усилению вооружений российскими силами на четырех северных островах, что несовместимо с позицией Токио».

Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в комментарии Федеральному агентству новостей выразил мнение, что заявление министра обороны Сергея Шойгу о продолжении строительства российской военной инфраструктуры на Курилах является сигналом Токио о том, что разговоров о передаче части российской территории Японии сегодня быть не может.

«Есть позиция Японии, которая считает, что южные Курильские острова были захвачены Советским Союзом незаконно, и поэтому она требует их вернуть. И есть позиция России, которая с 1945 года владеет этими островами, юридически оформив их как свою территорию, ведет там хозяйственную деятельность и использует Курильские острова в целях обороны страны», — напомнил Олег Казаков.

В связи с этим каждая из сторон действует, руководствуясь собственной логикой: Россия возводит на своей территории военную инфраструктуру, усилия свою обороноспособность, поскольку этого требует развитие событий на международной арене, а Япония возмущается.

«Любые действия российских военных на южных Курильских островах демонстрируют Японии, что в настоящее время российское руководство не собирается оглядываться на Токио. То, что делает Минобороны РФ на Курилах — это подтверждение того, что компромиссов в переговорах по Курилам между Россией и Японией не найдено. Россия делает на Курилах то, что считает нужным», — считает Олег Казаков.

Вопрос о передаче части южных Курильских островов Японии эксперт считает гипотетическим.

«В реальности речи об этом сейчас не ведется. Хотя бы потому, что военно-политический союз Японии и США активно развивается, поскольку Токио видит для себя угрозы со стороны Северной Кореи и Китая. Увеличивая свой военный бюджет, Япония закупает американское вооружение, в том числе средства ПВО, которые, по мнению японской стороны, обеспечивают безопасность страны. И разумеется, развертывание американских ПВО на территории Японии крайне негативно воспринимается российскими военными», — заметил Олег Казаков.

Собеседник ФАН подчеркнул, что если Москва и Токио когда-нибудь все-таки заговорят о передаче части российских территорий, то главное условие, которое Россия поднимет, будет касаться демилитаризации передаваемых островов.