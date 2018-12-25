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В России начались подводные испытания ядерного беспилотника «Посейдон»

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В России начались подводные испытания ядерного беспилотника «Посейдон»

Москва, 25 декабря. Подводные тестовые испытания способного нести ядерные боезаряды стратегического БПЛА «Посейдон», о создании которого в послании Федеральному собранию рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин, стартовали в стране. Об этом во вторник рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

По словам источника, тесты проходят в морской акватории, надежно защищенной от любых средств разведки вероятного врага.

«Ведется подводная отработка ядерной энергетической установки необитаемого аппарата «Посейдон», — уточнил собеседник агентства.

По имеющимся данным, в качестве носителя дрона используется одна из атомных подлодок Военно-морского флота РФ. Источник обратил внимание, что работы по аппарату включены в государственную программу вооружения на ближайшие девять лет — вплоть до 2027 года.

По некоторым данным, «Посейдон» должен быть передан российскому флоту до конца действия данной программы.

Автор: Андрей Крылов
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