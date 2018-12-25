Минобороны Белоруссии назвало цель создания военной базы США в Польше

Минск, 25 декабря. Раздувание мнимой «российской военной угрозы» используют в Польше как повод для реализации своих планов по размещению американской военной базы. Об этом рассказал министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

По его словам, цель военно-политического руководства в Варшаве прагматична. Он уточнил, что она связана с обеспечением национальной безопасности. Как пишет РИА Новости, Равков подчеркнул, что речь идет, вероятно, о получении реальной выгоды в политике и экономике. Политик считает, что наличие американской базы позволит Польше взимать с США арендную плату за использование ее земель.

Кроме того, база представит дополнительные высокооплачиваемые рабочие места для рядовых поляков. Кроме того, по мнению министра, Варшава получит дополнительные преференций в структуре блока НАТО при безусловной поддержке США как ведущего государства альянса.