Фотограф АПН рассказал, как был спущен главный флаг СССР 

Москва, 25 декабря. В этот день, 27 лет назад, над Сенатским дворцом Кремля был спущен главный флаг СССР и поднят российский триколор. 25 декабря 1991 года многие до сих вспоминают как одно из своих самых сильных переживаний. Именно тогда был утвержден закон о переименовании РСФСР — страна стала Российской Федерацией. Вечер того дня люди провели, прильнув к телевизорам, — в 19.00 Михаил Горбачев в эфире центрального телевидения заявил о своей отставке.

В этот момент над Кремлем начали спускать красное знамя, вспоминает фотограф Агентства печати «Новости» (АПН) Алексей Бойцов. Знаковое событие проходило незаметно — официально на съемку смены флагов не была приглашена ни одна из телевизионных групп. Бойцов рассказал, как тем декабрьским вечером, 27 лет назад, бежал от своего дома на Арбате в сторону Красной площади с камерой и штативом.

«Бежать мне было недалеко, но на месте я не успел толком даже подготовиться к съемке… Я быстренько расчехлил аппаратуру, но не успел даже поставить штатив, потому что увидел, что на куполе уже началось движение. Подсветку купола отключить забыли, и поэтому отчетливо были видны фигуры рабочих», — рассказал Бойцов телеканалу «МИР 24».

К концу выступления Горбачева знамя СССР уже было спущено. Фотограф рассказал, как искал точку съемки, чтобы «привязаться к местности»: в итоге, выбрал ракурс, с которого были видны центральная маленькая башенка Кремля и купол Сенатского дворца. Бойцов отметил, что успел сделать всего несколько снимков: все происходило очень быстро. Буквально через десять минут над Кремлем уже взмыл российский триколор.