Глава МИД Турции прилетит в Россию, чтобы обсудить вывод войск США из Сирии

Анкара, 25 декабря. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушаглу заявил, что намерен прилететь в Россию, чтобы обсудить вывод войск США из Сирии.

Дата визита турецкого министра в Россию не уточняется. Однако он подтвердил свои планы в интервью газете Haberturk.

«Я поеду в Россию, чтобы оценить процесс вывода войск [США из Сирии]», — констатировал глава внешнеполитического ведомства Турции.

Он также отметил, что Анкара договорилась с Вашингтоном завершить реализацию дорожной карты по Манбиджу до вывода войск США из САР. При этом он добавил, что сохранение военного присутствия Франции в Сирии для защиты курдов, которых Анкара считает террористами, «не пойдет на пользу ни Франции, ни самим Силам народной самообороны курдов.

Ранее Чавушоглу отметил, что Турция планирует как можно скорее ввести свои войска на сирийские территории к востоку от Евфрата для операции против курдов.