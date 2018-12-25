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Глава МИД Турции прилетит в Россию, чтобы обсудить вывод войск США из Сирии

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Глава МИД Турции прилетит в Россию, чтобы обсудить вывод войск США из Сирии

Анкара, 25 декабря. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушаглу заявил, что намерен прилететь в Россию, чтобы обсудить вывод войск США из Сирии.

Дата визита турецкого министра в Россию не уточняется. Однако он подтвердил свои планы в интервью газете Haberturk.

«Я поеду в Россию, чтобы оценить процесс вывода войск [США из Сирии]», — констатировал глава внешнеполитического ведомства Турции.

Он также отметил, что Анкара договорилась с Вашингтоном завершить реализацию дорожной карты по Манбиджу до вывода войск США из САР. При этом он добавил, что сохранение военного присутствия Франции в Сирии для защиты курдов, которых Анкара считает террористами, «не пойдет на пользу ни Франции, ни самим Силам народной самообороны курдов.

Глава МИД Турции прилетит в Россию, чтобы обсудить вывод войск США из Сирии

Ранее Чавушоглу отметил, что Турция планирует как можно скорее ввести свои войска на сирийские территории к востоку от Евфрата для операции против курдов.

Автор: Катерина Иванова
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