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Ансамбль Росгвардии снял новогодний клип на песню Джорджа Майкла

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Ансамбль Росгвардии снял новогодний клип на песню Джорджа Майкла

Москва, 25 декабря. Академический ансамбль песни и пляски войск Нацгвардии под руководством генерал-майора Виктора Елисеева презентовал ролик на композицию Джорджа Майкла Last Christmas, съемки которого прошли на катке Красной площади в российской столице.

Ансамбль Росгвардии снял новогодний клип на песню Джорджа Майкла

Как отметил спикер Росгвардии Валерий Грибакин, видео приурочено ко второй годовщине со дня смерти британского исполнителя и новогодним праздникам.

Британский певец Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года на 54-м году жизни.

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии — один из крупнейших военных художественных коллективов РФ. До формирования войск Нацгвардии он находился в составе внутренних войск министерства внутренних дел.

Огромную популярность коллектив получил, исполнив композицию Get Lucky французской электронной группы Daft Punk.

Автор: Андрей Крылов
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