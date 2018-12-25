Белоруссия будет расценивать американскую базу в Польше как источник военной угрозы

Минск, 25 декабря. Размещение американской военной базы в Польше станет источником военной угрозы для Белоруссии. Об этом заявил министр обороны республики Андрей Равков, комментируя перспективы так называемого «Форта Трампа».

Напомним, предложение разместить в Польше на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию выдвинул президент восточноевропейской страны Анджей Дуда во время своего визита в Штаты в сентябре этого года.

«Мне очень хотелось бы, чтобы на территории Польши была создана американская военная база, которую мы назвали бы «Форт Трамп», — сказал он во время встречи с лидером США Дональдом Трампом.

Трамп однако тогда ответил уклончиво, что подобные решения принимаются администрацией Белого домаю

Отметим, что предложение было сделано в двустороннем порядке, вне рамок НАТО. Расходы по содержанию военного объекта власти Польши собираются взять на себя. Сумма эта довольно внушительная: 1,5-2 млн долларов.

Равков отметил, что заявления Варшавы на этот счет Минск воспринимает очень серьезно, ведь в дальнейшем это может усилить напряженность по линии «Запад-Восток».

«Очевидно и то, что такие шаги не содействуют укреплению международной и региональной безопасности и стабильности», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

Белоруссия, по его словам, любое размещение иностранных войск на сопредельных территориях так или иначе воспринимает как источник военной угрозы, как «фактор или совокупность факторов, которые при определенных условиях могут привести к нарастанию военной опасности до уровня военной угрозы».

Ранее виды Варшавы на американскую базу прокомментировал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он дал совет министру иностранных дел Польши воздержаться от создания «лишних баз», в противном случае Минск и Москва вынуждены будут ответить.

При этом 20 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что создание военной базы США «Форт Трамп» является решенным вопросом. А польский президент Дуда в декабре заявил местным СМИ, что решение о создании в Польше постоянной американской военной базы может быть принято уже весной.