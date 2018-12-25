Технология «цветных революций»: кто стоит за беспорядками в Судане

В Судане продолжаются беспорядки, вызванные подорожанием хлеба. Протесты носят мирный характер, но не обходится и без провокаций. Экспертное сообщество не исключает, что подливать масла в огонь могут третьи страны — иностранные агенты пытаются устроить в Судане очередную «цветную революцию». Впрочем, соседи и партнеры суданских властей надеются, что ситуация будет урегулирована мирным путем.

МИД Бахрейна подтвердил солидарность страны с Суданом в преодолении нынешнего кризиса и высоко оценил усилия, предпринимаемые правительством в Хартуме во главе с президентом Омаром Хасаном аль-Баширом. Внешнеполитическое ведомство Бахрейна подтвердило, что приветствует мирное урегулирование кризиса и выступает за стабильность в регионе.

В свою очередь шейх Катара Тамим бен Хамад аль-Тани объявил о готовности предоставить все, что требуется, чтобы помочь Судану преодолеть это испытание, и подчеркнул свою обеспокоенность стабильностью и безопасностью в стране.

Ранее глава Судана Омар аль-Башир провел телефонные переговоры со своим южносуданским коллегой Сальвой Кииром, стороны договорились о необходимости урегулирования ситуации в Судане, поскольку от стабильности в данном государстве зависит стабильность региона в целом.

Важно отметить, что мирные активисты сообщили, что некие люди, не имеющие никакого отношения к демонстрантам, поджигали магазины и кидали в проезжающие машины камни, чтобы помешать мирным протестам. Очевидцы также сообщали суданской газете о том, что какие-то люди нападали на проезжающий транспорт, а затем скрылись в толпе протестующих.

Добавим, что информация о столкновениях между силовыми ведомствами не подтверждается. Командующий артиллерией Абд аль-Махмуд Хамад Аджими рассказал, что армия, полиция и силы безопасности продолжают выполнять возложенные на них обязательства и охранять правопорядок и граждан без превышения полномочий или халатности.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук Андрей Кошкин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул — в дестабилизации Судана могут быть заинтересованы третьи силы.

«То, что мы наблюдаем, есть технология «цветных революций», когда в результате посеянного хаоса к власти приходят совсем иные политические силы. Мы наблюдаем в данном регионе некую активизацию даже при всем стремлении Дональда Трампа замкнуться на Соединенных Штатах. Глобалисты глубоко убеждены, что Африка должна принадлежать США. Кроме того, свое присутствие здесь пытается усилить еще и Франция — Париж кинулся возвращать те артефакты, которые в свое время вывез с континента. Африка опять запылала, как это было во времена Советского Союза», — отмечает Кошкин.

Независимый аналитик Алексей Филиппов утверждает, что за беспорядками в Судане может стоять Израиль. Эта страна является давним партнером США и Европы, а коллективный Запад заинтересован в том, чтобы быть метрополией для африканского континента.

«Имели место провокации. Судан — это арабское государство. Кто является самым ярым противником арабского мира? Иерусалим. Соответственно, есть все основания полагать, что на территории страны действуют агенты Израиля. Кроме того, Израиль является государством-партнером Соединенных Штатов. Наши западные «партнеры» очень не любят, когда другие страны пытаются проводить самостоятельную, суверенную политику. При этом Судан намерен сотрудничать с Россией по целому ряду вопросов, в том числе стратегических. Ничего удивительного, что Вашингтону это не нравится. Ему приятнее было бы видеть Судан в качестве страны-вассала. Европа также не заинтересована в том, чтобы африканские страны обрели самостоятельность. Надеюсь, консолидированная позиция африканских стран-союзников поможет погасить конфликт. В заключение добавлю, что Омар аль-Башир недавно встречался с Башаром Асадом. А отношение Запада к Сирии всем прекрасно известно», — подчеркнул Алексей Филиппов.

Председатель правления Африканской деловой инициативы (АДИ) Наталия Цайзер объяснила, почему руководство Южного Судана поддержало власти в Хартуме. По мнению эксперта, африканские страны заинтересованы в сохранении своей независимости и укреплении торгово-экономических связей.