Сирия новости 25 декабря 12.30: демонстрации против курдов продолжаются в Хасаке, в Идлибе нейтрализован командир «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 25 декабря. Демонстрации против курдов продолжаются в Хасаке, в Идлибе нейтрализован командир «Тахрир аш-Шам», российские военные проводят гуманитарную акцию в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Идлибе.

Международная коалиция: покинула позиции в Хасаке.

Провинция Алеппо

В районе Аль-Рашидин к западу от Алеппо продолжаются перестрелки между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА), пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Murad_Press). Напомним, радикальные исламисты продолжают дестабилизировать ситуацию в провинции, обстреливая мирные районы. По сообщению Минобороны РФ, за прошедшие сутки в регионе было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздают гуманитарную помощь жителям административного центра региона. Об этом пишет местный Twitter-канал (@RealNewsAleppo).

Провинция Идлиб

В Идлибе не прекращаются столкновения между радикальными группировками. Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что неизвестные боевики нейтрализовали командира альянса «Тахрир аш-Шам» в его доме недалеко от Аль-Фуа.

Также джихадисты продолжают провоцировать эскалацию боевых действий на линии соприкосновения сил с правительственными войсками. Военный Twitter-канал (@Step_Agency) пишет о перестрелках между радикалами и Сирийской арабской армией (САА) в окрестностях города Сукейк на юге провинции.

Провинция Хама

Российские наблюдатели зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны радикальных исламистов в провинции Хама, сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

В ответ на агрессию со стороны джихадистов Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов незаконных вооруженных формирований в окрестностях населенных пунктов Мурек и Хасрая на севере региона. Об этом пишет военный Twitter-канал (@alreahalsaknh). Одновременно с этим Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что бои между САА и радикалами отмечаются в северо-западной части провинции.

Провинция Хасака

В северной части провинции Хасака продолжаются демонстрации мирных жителей против захватчиков из Демократических сил Сирии (SDF). Об этом пишет информационное агентство SANA. Население требует передать территории региона под контроль официального сирийского правительства.

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaNewsNetwrk), что ВС США, находившиеся в поселении Румейла недалеко от административного центра провинции, покинули свои позиции и движутся в направлении Ирака.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)