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Домашний медведь на Урале растерзал хозяина

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Домашний медведь на Урале растерзал хозяина

Челябинск, 25 декабря. Медведь напал на жителя закрытого города Озерск в Челябинской области. Об этом сообщает главное управление МВД России по региону.

Отмечается, что инцидент произошел 24 декабря. Бурый медведь напал на 41-летнего мужчину на улице Промышленной в городе Озерске. Раны, оставленные медведем, оказались смертельными. Прибывшие на место сотрудники полиции обезвредили хищника, выстрелив из табельного оружия.

Как уточнили в следственном управлении СК региона, четырехлетний медведь находился в вольере на территории садового участка. В вольер его еще медвежонком поместил погибший мужчина. По данным «ФедералПресс», как хищник выбрался, устанавливает следствие.

Ранее сообщалось, что медведь растерзал женщину и ее грудного ребенка на севере Канады. Известно, что 37-летняя канадка вышла на прогулку возле озера Эйнарсон. Это место Юкона называют медвежьим. Последние три месяца пара путешествовала с ребенком и останавливалась в лесных домиках.

Домашний медведь на Урале растерзал хозяина

Автор: Алия Садыкова
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