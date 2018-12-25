Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Москва, 25 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил журналист Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале.

Как стало известно, глава Белоруссии уже прилетел в Москву.

«Лукашенко отметил, что вариантов в ходе предстоящих переговоров в Кремле по решению тех или иных вопросов много», — пишет Смирнов.

Ранее Лукашенко подтвердил, что встретится с Путиным в ближайшее время. Он уточнил, что планирует обсудить с президентом России новый виток гонки вооружений, рост экстремизма, торговые войны, а также «потерю духовной ориентации».