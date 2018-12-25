В УПЦ объяснили цель принятия закона о переименовании церкви

Киев, 25 декабря. Руководитель юридического отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александр Бахов заявил, что УПЦ в связи с принятием закона о ее переименовании обратиться в Конституционный суд.

В минувший четверг украинская Рада приняла законопроект, который может лишить каноническую УПЦ ее названия. Глава Украины Петр Порошенко подписал его в прошедшую субботу, 22 декабря.

Бахов подчеркнул, что УПЦ будет защищать свои права всеми легитимными методами.

«Нами было направлено обращение к Порошенко с просьбой применить право вето, но, как мы видим, он таким правом не воспользовался», — с сожалением признал представитель УПЦ, добавив, что в связи с этим УПЦ обратиться в Конституционный суд.

Он также напомнил, что было собрано свыше 60 тысяч подписей под обращением с призывом отозвать внесенные в парламент законодательные проекты о переименовании церкви и переходе ее приходов в другие церковные нововведения, пишет АиФ.

Кроме того, Бахов подчеркнул, что закон Украины о политических партиях предусматривает запрет их функционирования, если их действия направлены на пропаганду насилия, разжигание религиозной вражды.

По этой причине, продолжил он, «существует необходимость избирателям ставить вопрос о дальнейшей деятельности тех партий, которые поддерживают такие законы».

В украинской столице 15 декабря по инициативе Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел так называемый «объединительный собор», в котором принимали участие представители неканонических церковных структур. Результатом мероприятия стало избрание главой новой «автокефальной церкви» Епифания Думенко.