Глава AmCham рассказал, как санкции толкают бизнес к отказу от доллара

Москва, 25 декабря. Чтобы избежать возможных санкционных рисков, бизнес, работающий в РФ, стремится к отказу от доллара. Об этом рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Он отметил, что санкционный механизм начинает работать, когда у компании появляется связь с США либо через юридические лица, либо через физические лица, либо через долларовые сделки. Предприниматели в России, чтобы избежать попадания под экономические ограничения, ищут новые стратегии ведения бизнеса.

Глава AmCham рассказал, что санкции толкают компании в том числе и к отказу от доллара.

«Один из ответов — не нанимать американцев в России, второй — делать чисто российское юрлицо и смотреть на цепочку принятия решений, чтобы в ней не было американцев. Последнее — держаться подальше от доллара», — сказал Родзянко в интервью РИА Новости.

Из-за ограничений, вводимых Штатами, компании в России начнут все чаще искать повод использовать другую валюту, считает глава AmCham. Режим санкций, отметил он, толкает к дедолларизации.

Сейчас, отметил Родзянко, нельзя сказать, что дедолларизация оказывает сильный эффект на роль доллара как резервной валюты. Однако чем дольше Штаты будут продолжать санкционную политику, тем больше вероятность, что в какой-то момент степень влияния американской валюты на рынок может измениться.

Напомним, 19 декабря стало известно, что власти США расширили санкции против России, добавив в черный список издания «Федеральное агентство новостей», «Невские новости», «Экономика сегодня» и портал USA Really.