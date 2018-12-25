Дамаск, 25 декабря. Жители сирийского города Хасака готовятся к празднованию Рождества и Нового года, несмотря на трудности, связанные с курдскими формированиями, оккупировавшими регион. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте событий.

В ассирийских кварталах города Хасака началась установка осветительных приборов и новогодних украшений. Улицы и все публичные места в городе активно готовят к наступающему Новому году. Не так давно христианское гражданское общество организовало специальный праздник для местных детей, посвященный католическому Рождеству.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Четвертый скаутский полк в Хасаке организовал рождественский организовал праздничный карнавал во время своего визита в Церковь Пророка Илии по случаю католического Рождества. На главных улицах Хасаки можно найти елочные украшения, сладости, еду, фрукты и орехи, которые выставлены на прилавках местных магазинов.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) местные жители рассказали о жизни под давлением курдских формирований. Люди стоически переносят все трудности, которые выпадают на их пути.

«Несмотря на все, что было сделано террористами, сирийский народ остается самым смелым в мире. Мы готовы бороться со всеми трудностями, которые встретим здесь, на нашей родине»

«Мы просим Бога благословить все дни, когда мы празднуем день рождения Иисуса Христа, который был послан нам небесами. Это особенно важно в текущем году».