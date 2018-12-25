«Смешаем с землей еще в серой зоне»: комбриг НМ ЛНР рассказал о «лекарстве» для ВС Украины

В Киеве не скрывают приготовлений к возобновлению активной фазы боевых действий в Донбассе. Под Донецк и Луганск ВСУ стягивают артиллерийские системы и бронетехнику. Об угрозе Донбассу со стороны украинской армии предупредило МИД России.

Командир 4-й отдельной гвардейской бригады Народной милиции ЛНР подполковник Петр Бирюков, позывной «Аркадьич», рассказал в интервью Федеральному агентству новостей о ситуации на линии фронта и о том, как ответит республика на наступление ВСУ.

ВСУ «кастрировали» серую зону

— Как складывается обстановка на Луганском направлении, в зоне ответственности вашей бригады?

— О Луганском направлении по традиции говорят меньше, а на самом деле, нам нисколько не легче. Противник периодически проводит разного рода провокации, но пока, слава богу, ему не удается достичь своих целей.

— В чем заключаются эти провокации?

— В сокращении и без того «кастрированной» серой зоны, в обстрелах, в работе снайперов, в попытках скрытного выдвижения в сторону наших позиций — словом, во всем традиционном наборе методов, характерных для позиционной войны. Но нам удается пресекать действия противника, чаще всего — на корню. Оборона построена нормально. Как бы минские соглашения ни критиковали, мы «звездочки надели». Это не вольница: мы выполняем приказы.

— Можете ли вы сказать об особо опасных направлениях, ключевых узлах обороны бригады?

— Это печально знаменитый Желобок, Донецкий, Смелое, Сокольники и другие.

— Желобок — зона ответственности знаменитого батальона «Призрак»?

— 14 батальон входит в состав нашей бригады.

— Как изменилось количественное и качественное состояние противника за время противостояния?

— Их обученность и управляемость стали выше. Некоторые части есть очень серьезные. Переоценивать противника нельзя, но и недооценивать — смерти подобно. Все-таки пятый год войны, этого никуда не денешь. У командиров серьезный появляется опыт. Проще не будет — это уже точно.

— О чем свидетельствуют разведданные? К каким задачам готовится противник? Какие силы и резервы готовы использовать ВСУ для их выполнения?

— Формально сил у них хватает для операций на достаточную глубину. Но и у нас сил на оборону — тоже хватает. К сожалению, стало достаточно модно говорить о том, что Народная милиция — это «пятнадцатитысячники» (оклады военнослужащих НМ ЛНР составлял 15 тысяч рублей. — Прим. ФАН). На самом деле у нас стойкие золотые бойцы, способные воевать и выполнять все поставленные задачи. Я в этом убежден. Я знаю своих солдат и знаю офицеров. С нами справиться непросто. Разные у нас люди, но основной костяк есть, и он достаточно большой. Мы нормально обеспечены и укомплектованы. Некоторые подразделения противника типа батальона «Айдар» хорошо убедились в этом на своем горьком опыте.

— О каких событиях идет речь?

— Летом этого года, при попытке штурмовать эти позиции, они понесли очень значительные потери и убедились, что баловаться не надо. Это было в районе населенного пункта Желобок.

Вечером 2 мая решил идти воевать

— Расскажите о своем боевом пути. Как вы встали в строй? Какие события выпали на вашу долю?

— Военная служба — вещь рутинная. А в строй я встал в 2014 году.

— Вы военный по профессии?

— Нет. Я совершенно гражданский человек.

— Откуда вы родом?

— Иркутянин, сибиряк. До вечера 2 мая 2014 года, когда я уже совершенно точно понял, что поеду сюда, я занимался совершенно мирными вещами и не собирался надевать форму. Но пришлось.

— Что стало главным для принятия такого решения?

— Я и мои друзья очень хорошо понимают, что на Украине загораются печи Майданека. Это нацисты, а с нацистами надо воевать. Договориться с ними невозможно.

— Где тяжелее всего пришлось за все время этой необъявленной войны?

— Везде, на любой должности, на любом участке. На войне легких вещей не бывает. Легко только в кино, там красивые атаки и все прочее. Война — тяжелая рутинная работа, выдержать которую способен далеко не каждый. Хорошо воевали в Дебальцево. Заходили со стороны улицы 8-го Марта. Я тогда был в бригаде «Призрак» в должности, как меня называли, «зама по войне» на тот момент. Получили задачу, зашли, заняли плацдарм, обеспечили его, и все. Нормальная работа.

— Потери были?

— Конечно, были. Операция была тяжелой, со всеми плюсами и минусами, которых, к сожалению, тоже хватало. И так — пять лет войны. Каждый день войны — это серьезное событие. Если за день по связи не пришло плохих сообщений, значит день прошел замечательно. Если ничего не случилось, тоже хорошо.

— Какие подразделения в составе бригады вы можете выделить, каких командиров и бойцов?

— По командирам и бойцам — с удовольствием. У меня прекрасные командиры 1-го батальона, 14-го батальона. Отличные ротные: командир 1-й роты замечательный. Я не буду называть фамилии. На самом деле, я нисколько не шучу, когда говорю, что у нас бригада по-настоящему боеспособная. Особенно ставлю в заслугу себе и командованию, что у нас воспитан офицерский коллектив. Это было очень сложно, ведь у нас очень мало, практически нет профессиональных военных. Пришлось учиться на ходу.

— Получается?

— Бойцы учатся и становятся действительно профессионалами военного дела, так как вынуждены это делать.

Предупреждение 10-й бригаде ВСУ

— Что подсказывает вам опыт: готов ли противник снова развязать активные боевые действия?

— Никуда не денутся. Кто бы что ни говорил, пойдут солдаты или не пойдут, будет приказ — и заставят пойти. С той стороны — тоже регулярная армия. Плохая или хорошая, как ее оценивать — это другие вопросы. Здесь на первый план выходят время реакции артиллерии, стойкость бойцов, время подачи боеприпасов, продуктов. У нас эти показатели очень хорошие.

— О каких сроках идет речь?

— В течение пяти минут дежурные артсредства в любой точке фронта готовы нанести удар. Не наносят, потому что нельзя, но они готовы. А кто тешит себя какими-то надеждами, зря это делает. Господа или паны из 10-й бригады (10-я горно-штурмовая бригада ВСУ. — Прим. ФАН), не тешьте себя иллюзиями — смешаем с землей еще в серой зоне.

— 10-я бригада стоит против вас?

— Да. Она сформирована на Западе Украины.

— Чем горно-штурмовые подразделения противника на линии соприкосновения отличаются от обычных бригад ВСУ?

— Вооружением и штатами. Но какой-то особой их обученности мы не заметили.

— Присутствие иностранных военных специалистов — специалистов ЧВК и инструкторов — в боевых порядках противника как-то ощущается?

— Скажем так, в плен мне лично они не попадали. Но по действиям противника их присутствие ощущается. Время от времени им выводят таких профессионально подготовленных ребят для решения тактических задач.

— Какое же «лекарство» есть у вас против обнаглевших ДРГ противника?

— Связь, управление, обученность личного состава. Все решается. У них было несколько серьезных попыток зайти к нам «на озорники». Только Желобок пытались взять не один раз. И каждый раз для них — крайне неудачно.