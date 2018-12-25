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Психолог назвала способы избавления от мыслей о прошлых отношениях

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Психолог назвала способы избавления от мыслей о прошлых отношениях

Москва, 25 декабря. Психолог из Йельского Университета рассказала, что делать, когда мысли о прошлых отношениях не дают покоя и мешают жить. Она поделилась несколькими способами, которые помогают вернуть разрушительные мысли в нужное русло.

Ученый объяснила, что иногда мысли о прошлом становятся невыносимыми. Если ничего не предпринимать, то это приведет к повышению тревожности и депрессии. Как пишет Planet Today, специалист посоветовала стать беспристрастным наблюдателем за своими мыслями. Она предложила не испытывать негативные эмоции, а наблюдать за воспоминаниями со стороны.

Кроме того, эксперт посоветовала отсеивать мысли. К примеру, если человек думает, что неудачник, это не означает, что так оно и есть. Кроме того, специалист рекомендовала благодарить за все, что происходит хорошее в жизни. По ее словам, бороться с негативными мыслями о прошлом помогает жизнь здесь и сейчас, в настоящем моменте.

Психолог назвала способы избавления от мыслей о прошлых отношениях

Автор: Алия Садыкова
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