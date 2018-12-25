Сирия: Турция заявила о намерении как можно скорее ввести войска на восток Евфрата

Анкара, 25 декабря. Турция намерена как можно скорее ввести войска на сирийские территории, расположенные к востоку от реки Евфрат, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турецкий министр констатировал, что Анкара работает над тем, чтобы после ухода США из Сирии «не образовался вакуум, который заполнился бы террористическими группировками». Он отметил, что Турция будет координировать с Вашингтоном вывод американских войск из САР.

«Если Турция говорит, что она войдет в Сирию, то так и будет», — заметил Чавушоглу.

«Мы намерены как можно скорее войти на восток Евфрата», — добавил глава МИД Турции.

Ранее постоянный представитель при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов прокомментировал операцию Анкары против сирийских курдов, которых в Турции приравнивают к террористам. Он отметил, что ввод турецких войск против курдских подразделений на севере САР связан с террористической угрозой, Москва считает его временной мерой.