Олимпийский чемпион Шипулин завершает спортивную карьеру

Москва, 25 декабря. Олимпийский чемпион Сочи и чемпион мира по биатлону 2017 года Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры.

По словам 31-летнего биатлониста, у него были определенные проблемы с сердцем, но он с ними справился, и это не главная причина завершения карьеры. Отметим, что в этом сезоне Шипулин не участвовал в этапах в Поклюке, Хохфильцене и Нове-Место.

23 декабря глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что проведет переговоры со спортсменом.

«С Шипулиным мы все проговорим. Пока было решение дать ему возможность выступить на Рождественской гонке, я лично его принимал», — уточнил он.

Рождественская гонка пройдет 29 декабря в городе Гельзенкирхене в Германии.