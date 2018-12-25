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Олимпийский чемпион Шипулин завершает спортивную карьеру

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Олимпийский чемпион Шипулин завершает спортивную карьеру

Москва, 25 декабря. Олимпийский чемпион Сочи и чемпион мира по биатлону 2017 года Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры.

По словам 31-летнего биатлониста, у него были определенные проблемы с сердцем, но он с ними справился, и это не главная причина завершения карьеры. Отметим, что в этом сезоне Шипулин не участвовал в этапах в Поклюке, Хохфильцене и Нове-Место.

23 декабря глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что проведет переговоры со спортсменом.

«С Шипулиным мы все проговорим. Пока было решение дать ему возможность выступить на Рождественской гонке, я лично его принимал», — уточнил он.

Рождественская гонка пройдет 29 декабря в городе Гельзенкирхене в Германии.

Автор: Игорь Федоров
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