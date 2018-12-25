В Тунисе молодой журналист погиб, протестуя против коррупции и нищеты

Тунис, 25 декабря. В Тунисе 29-летний журналист погиб, протестуя против коррупции и ужасного положения населения в стране. Трагедия произошла в городе Кассерине.

По данным местных СМИ, с помощью акции протеста мужчина пытался обратить внимание властей на социальные проблемы.

«Я освещаю свою душу», — сказал, обращаясь к властям Туниса.

В ходе акции журналист использовал горючие вещества и в итоге получил травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, в Тунисе правительство не может справиться с острым социально-экономическим кризисом. Чтобы поправить положение они попросили о помощи Международный валютный фонд и ради траншей МВФ пошли на непопулярные меры, которые еще сильнее обострили положение дел и усилили рост протестных настроений. Ряд экспертов уже выразили опасения, что волнения могут привести к усилению позиций террористов в Тунисе.