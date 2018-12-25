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Мать фигуриста Тена не исключила, что убийство сына было заказным

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Мать фигуриста Тена не исключила, что убийство сына было заказным

Алма-Ата, 25 декабря. Суд по делу об убийстве бронзового призера ЧМ-2015 по фигурному катанию Дениса Тена начался в Казахстане. В ходе судебного процесса представители его защиты не исключили, что преступление могло носить заказной характер. Об этом сообщает Nur.kz.

«В тех доказательствах, которые имеются, противоречия значительные — порядка 14, — которые указывают, что это было заказное преступление», — цитирует издание адвокатов. 

Защита обратилась с прошением о дополнительном расследовании или выделении в отдельное производство. При этом отмечается, что мать погибшего спортсмена Оксана Алексеевна поддержала инициативу.

Фигурист Тен скончался в результате ножевых ранений, полученных в Алма-Ате минувшим летом. Спустя несколько дней погибшего спортсмена, как сообщал Infox.ru, проводили в последний путь овацией. 

 

Автор: Андрей Крылов
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