«Пускай снимают на Новой Земле»: Милонов предложил предоставить «Дому-2» новую площадку

Москва, 25 декабря. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предоставить реалити-шоу «Дом-2» взамен изымаемой площадки в ТиНАО территорию бывшего полигона на архипелаге Новая Земля.

По словам политика, «Дому-2» «там самое место». Милонов посоветовал освободить площадку съемочной группы, а взамен ничего не давать. По его словам, нужно «выгнать их», а также запретить давать территорию для съемки в Московской области. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», парламентарий считает, что нужно запретить давать площадку в Тульской и Тверской областях.

«Пускай они снимают на Новой Земле», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что площадка, известная как Поляна, на которой снимают «Дом-2», будет изъята для государственных нужд. Съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2», расположенная возле поселка Летова Роща в ТиНАО, будет снесена по решению московских властей в связи со строительством дороги из Саларьево в Марьино.

Ранее сообщалось, что департамент строительства Москвы предложил собственнику реалити‐шоу «Дом‐2» новый участок взамен изымаемого. Новый участок будет находиться рядом с прежним.

Участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев после известий о закрытии программы в Сети призвал телеведущих Алену Водонаеву, Викторию Боню и Ольгу Бузову грудью встать на защиту шоу. По его словам, этот призыв идет «от самого сердца». По мнению Солнцева, нельзя допустить этой катастрофы.

По его словам, девушки должны протестовать топлес. Как представительницы слабого пола отреагировали на предложение встать на защиту проекта грудью, неизвестно.

Между тем телеканал ТНТ рассчитывает, что место съемок реалити-шоу «Дом-2» останется на прежнем месте согласно действующим договорам.

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года. Оно воспринимается значительной частью публики, многими журналистами и писателями, экспертами и религиозными деятелями отрицательно и периодически становится объектом жесткой критики.