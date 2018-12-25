Дамаск, 25 декабря. Большая часть сирийских провинций готовится к Рождеству и Новому году, украшая улицы праздничными гирляндами. Во многих провинциях рождественские украшения появились впервые за долгие годы, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Только в этом году эти люди позволили себе вспомнить о том, что такое настоящее Рождество. Казалось, что целую вечность они жили в атмосфере войны и тотальной разрухи — когда людям нечего было есть и буквально каждый день им приходилось опасаться за свою жизнь и жизнь своих детей.

Местные торговцы также готовятся к зимним праздникам. В магазинах появился большой ассортимент украшений и подарков, украшенных узнаваемыми символами Рождества и Нового года. Кроме того, на улицах сирийских городов можно встретить Санта-Клаусов.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Сирийцы с радостью ждут наступления любимых праздников, несмотря на рост цен и экономический кризис в стране. Для них это шанс забыть о годах, прожитых в страхах и страданиях по вине террористов.

Район Аббасид был украшен рождественскими гирляндами, многие из них светят рядом с государственными флагами Сирийской Арабской Республики и Российской Федерации. И все же, даже украшения не всегда могут скрыть следы бомбардировки, устроенной во время военных действий.

«Мы рады, что можем отметить наши любимые праздники. Люди спокойно выходят на улицу, они больше ничего не боятся», — заявила ФАН представителей скаутского движения Линн Друби.

Напомним, что восточная часть Дамаска была в эпицентре военного конфликта, пока сирийские военные при поддержке российской авиации не восстановили контроль над населенными пунктами оазиса Восточная Гута.