Производство лососевой икры в России выросло почти в два раза

Москва, 25 декабря. Производство лососевой икры выросло в России почти в два раза к началу декабря. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

До 21,4 тыс. тонн выросло производство лососевой икры, также за 11 месяцев 2018 года производство рыбной продукции увеличилось на 0,2 процента — до 3,86 млн тонн. Соответствующую информацию передает Росстат. За январь-ноябрь текущего года по отношению к аналогичному периоду 2017 года вырос объем выпуска мороженого рыбного филе на 8,5 процента — до 146,6 тыс. тонн.

Кроме этого, наблюдается рост производства рыбных пресервов на 47,2 процента (до 62 тыс. тонн), икры лососевых видов рыб в 1,7 раза в связи с рекордным уловом (до 21,4 тыс. тонн), мороженых ракообразных на 2,6 процента (до 66,5 тыс. тонн).

В то же время уменьшилось производство мороженой рыбы на 1,4 процента (до 2,78 млн тонн), в том числе сельди на 23,6 процента (до 303 тыс. тонн), рыбных консервов на 2,1 процента (до 189 тыс. тонн), икры осетровых видов рыб на 7,1 процента (до 32,1 тонн).