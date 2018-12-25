В Киеве признали, что нигде в мире не поддерживают Украину по Крыму

Киев, 25 декабря. Страны Европейского союза (ЕС) отказываются поднимать вопрос о возвращении Крыма под контроль украинских властей. Об этом заявил журналистам депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Украинский депутат констатировал, что по Крыму «ситуация намного сложнее, чем многие могут себе представить». Рабинович заверяет, что разговаривал по крымскому вопросу со многими в Европе.

«Про Крым вообще никто не разговаривает в Европе. Я не думаю, что мы должны забывать эту тему», — признал депутат Рады.

При этом Рабинович обратил внимание, что «нигде в мире поддержки по Крыму у Киева нет», передает «ПолитНавигатор».

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киевские власти по-прежнему считают полуостров своей территорией.

Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма свободным, демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом Организации объединенных наций проголосовали за воссоединение с Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».