«Люди уйдут, которые нам не нравятся»: в Киеве придумали мирный план возвращения Донбасса

Киев, 25 декабря. Депутат Рады Вадим Рабинович придумал мирный план возвращения Донбасса, чтобы жители юго-востока Украины, «которые не нравятся» Киеву оставили территории народных республик, и в итоге земли ДНР и ЛНР снова стали подконтрольными украинским властям.

О том, как он будет возвращать ДНР и ЛНР в состав Украины, в случае избрания президентом страны, политик рассказал в эфире местного телеканала 112. Согласно его «мирной инициативе» по Донбассу, Киев должен пойти на прямые переговоры с властями Донецкой и Луганской народных республик, а после этого, по мнению Рабиновича,там можно будет ввести временное украинское управление.

«Надо начать диалог. Надо сесть и сказать: «Да, такая ситуация была, она сегодня есть. Как мы из нее будем выходить?». Какая разница, что было вчера»,— сказал он.

Рабинович уточнил, что президент Украины должен «по согласованию с той стороной» назначить своего временного военного губернатора для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Кроме того, на территории ДНР и ЛНР, по его мнению, необходимо, также, убрать тяжелое вооружение и «ввести полицейскую систему, которая носит только легкое оружие».

После этого, по мнению Рабиновича, все, кто не нравятся Киевскому режиму, уедут сами, и там поселятся новые («удобные») люди.

«Люди уйдут, которые нам не нравятся. А территория останется. Придут новые люди. Останется территория де-юре и де-факто. Это наша земля. Вот каким примерно путем надо идти», — пояснил он.

При этом Рабинович почему-то не объяснил, откуда у него такая уверенность в том, что ДНР и ЛНР согласятся на введение украинской администрации.

Отметим, что в украинские пользователи в многочисленных комментариях к видеозаписи эфира, опубликованного на YouTube, заявили, что Рабиновича «без противорвотных таблеток слушать невозможно».

Один из юзеров высказал мнение, что телеканал 112 и вовсе надо закрыть «за рекламу проходимцев».

«Обратили внимание, что убрали счетчики лайков и дизлайков? Боитесь увидеть реальное отношение народа к Рабиновичу?» — с сарказмом поинтересовался Anatoly Gor.