ЕC ничего не заметит: эксперт рассказал о действиях РФ, если транзит газа через Украину остановится

Россия обеспечит поставки газа по долгосрочным контрактам в Европу, даже если не удастся договориться с Украиной о транзите голубого топлива через ее территорию после декабря 2019 года. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Глава Минэнерго заметил, что по инициативе украинской стороны и Еврокомиссии трехсторонние переговоры по продлению контракта о транзите российского газа в Европу через Украину были перенесены с декабря на январь. При этом судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» «негативно влияют на возможность вести диалог».

«Поскольку в результате решений Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, которые были подписаны «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2009 году, в суде решается вопрос о расторжении этих контрактов. «Газпром» готов как одну из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны», — сказал Александр Новак в интервью «Коммерсанту».

При этом министр подчеркнул, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину и после 2019 года, если такой вариант будет конкурентен по отношению к другим вариантам поставки топлива европейским потребителям.

В беседе с Федеральным агентством новостей руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов напомнил, что сохранение украинского транзита является следствием визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и ее заступничества, потому что изначально позиция «Газпрома» была очень жесткой — он заявлял, что Россия обойдется без такого транзитера, как Украина, и без такого покупателя, как Украина.

«Сейчас Киев снова старательно осложняет отношения с Москвой, поскольку президент Петр Порошенко считает такую политику частью своей избирательной кампании. И это логично, потому что США именно по этой причине поддерживают Порошенко, и МВФ именно поэтому выделил Украине на 14 месяцев очередной кредит, хотя ранее заявлял, что будет выделять небольшие деньги на небольшие сроки. И я не исключаю, что в конечном итоге Порошенко пожертвует транзитом газа, лишь бы сохранить свое состояние и благосклонность Вашингтона, который признает выборы на Украине законными и демократическими или их отмену — обоснованной», — считает Василий Колташов.

По словам эксперта, в случае отказа Украины от транзита российского газа в Европу, «Газпрому» придется опираться только на свои северные магистрали.

«Решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза» сделало невыгодной поставку газа в Европу через Украину. Это как если бы вам заказали две пиццы, вы их доставили, а вам сказали, что возьмут только одну. Газ невозможно забрать обратно и закопать в землю. И мировое соглашение с «Нафтогазом», о котором сказал Новак в своем интервью, предполагает отмену решения Стокгольмского арбитража, которое невыгодно «Газпрому», — пояснил Колташов.

При этом экономист напомнил, что есть «Северный поток», есть транзит через Белоруссию, для расширения поставок будет построен «Северный поток — 2».