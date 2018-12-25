Ляшко объяснил, почему Киев лишил переселенцев права голосовать на выборах

Киев, 25 декабря. Переселенцы имеют право принимать участие в президентских и парламентских выборах на Украине, но власть лишила их голоса из-за страха, заявил лидера Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

«На местных выборах переселенцев лишили права голоса, потому что боятся, потому что несправедливая власть», — сказал он в эфире местного телеканала NewsOne.

По словам главного радикала Украины, на прошедших 23 декабря местных выборах переселенцев лишили возможности голосовать, хотя они исправно платят налоги. При этом, как с возмущением заметил Ляшко, бандиты, осужденные за тяжкие преступления, которые сидят в тюрьмах, голосовали на выборах без проблем.

«Зеки» имеют право голосовать, хотя они совершили преступление... Те, кто справедливо сидят, имеют право голоса, а переселенцы, которые потеряли дом, работу, родную землю — не имеют», — заявил он.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, накануне итоги выборов прокомментировала бывший премьер страны Юлия Тимошенко. Она назвала их настоящим «избирательным армагеддоном». Лидер «Батькивщины» обвинила «Блок Петра Порошенко» в многочисленных фальсификациях и вбросах. При этом такие действия БПП вселили в нее уверенность в будущей победе над Порошенко.