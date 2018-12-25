Пьяный депутат на Алтае избил двух женщин и подростка

Барнаул, 25 декабря. Нетрезвый депутат районного совета Чемальского района Республики Алтай после корпоратива в кафе избил двух женщин и подростка. Об этом рассказали в правоохранительных органах региона.

Отмечается, что инцидент произошел 22 декабря. Чиновники праздновали корпоратив в местном кафе. После того, как застолье завершилось и все разошлись домой, один из депутатов вернулся в кафе. Через некоторое время ему принесли счет, однако, по данным следователей, мужчина отказался оплачивать его.

Как пишет РИА Новости, после разговора с управляющей кафе, у мужчины возник конфликт еще с одной женщиной и подростком. По данным СМИ, депутат ударил 40-летнего администратора рукой по голове. За нее заступилась певица, выступающая в кафе. Депутат ударил ее в плечо. Кроме того, он дважды ударил в лицо 14-летнего подростка, который пытался защитить потерпевших.

Как уточнили в ведомстве, действия чиновника могут оценить либо как административное правонарушение, либо как предусмотренное УК РФ преступление.