Головин попал в топ-10 худших трансферов Лиги 1 в 2018 году

Монако, 25 декабря. Французский портал Le 10 Sport включил переход российского хавбека Александра Головина в «Монако» в число трансферных провалов клубов высшего дивизиона французского футбола в летнее межсезонье.

По данным ресурса, неудачными названы трансферы в «Марсель» полузащитника Кевина Стротмана и Неманьи Радоньича, а также защитника Дуе Чалеты-Цара. Новички «Монако» Головин и полузащитник Насер Шадли также оказались провальными.

Напомним, 22-летний Головин перешел в «Монако» минувшим летом из стана столичных армейцев. В текущем сезоне хавбек сборной России сыграл за новый клуб всего 13 матчей. На прошлой неделе он был дисквалифицирован на четыре матча после прямого удаления в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Лиона».

В настоящее время «Монако» располагается на дне турнирной таблицы Лиги 1.