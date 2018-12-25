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Украинские силовики обстреливают ЛНР из тяжелой артиллерии

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Украинские силовики обстреливают ЛНР из тяжелой артиллерии

Луганск, 25 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили тяжелую артиллерию при обстрелах позиций народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства ЛНР.

По имеющимся данным, вечером 24 декабря был зафиксирован обстрел из артиллерийских орудий калибром 152 и 122 миллиметра, а также минометов в направлении населенного пункта Фрунзе.

Согласно информации ведомства, за минувшие сутки киевские силовики восемь раз нарушили режим прекращения военных действий, обстреляв территорию республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Сообщается, что под обстрелами оказались позиции народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Сокольники, Логвиново, Фрунзе, Калиновка и Желобок.

В общей сложности по территории республики было выпущено порядка 270 снарядов, уточнили в пресс-службе.

В понедельник сообщалось, что ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР.

Автор: Андрей Крылов
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