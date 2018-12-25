Поднял руку на собственный народ: Журавко жестко осудил Мосийчука за драку в прямом эфире

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук тростью избил украинского политолога Александра Семченко в прямом эфире. Депутат обвинил политолога в «работе» на Россию, тот же в ответ заметил, что парламентарий является душевнобольным. После словесной перепалки украинцы вцепились друг в друга и упали на пол. Когда соперников разняли, политолог пытался покинуть студию, что-то сказав депутату. Последний догнал Семченко и ударил тростью по спине.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал выходку Мосийчука. По словам политика, адекватность представителей органов законодательной власти Украины вызывает у него большие вопросы.

«Я в очередной раз убеждаюсь в том, что действующие парламентарии больны. Это психически неадекватные, неуравновешенные люди. Печально смотреть на эту картину, на то, что сегодня происходит в стране. Депутат Верховной рады поднял руку на собственный народ. Это до какой крайности нужно дойти?» — задается риторическим вопросом собеседник агентства.

При этом он исключил вероятность того, что Мосийчук сможет избраться в следующий созыв Верховной рады честным путем. Украинский политик напомнил, что на предыдущих парламентских выборах имели место масштабные фальсификации.

«Вы считаете, что этот парламент в действительности получил голоса? Действующие депутаты попросту обманули народ, это во-первых. Голоса были получены путем фальсификаций, манипуляций, силового запугивания. Во-вторых, они фактически зашли в Раду на крови. Так что о народе и его воле в данном случае говорить не приходится», — жестко осудил поведение депутатов Алексей Журавко.

Напомним, ранее Мосийчук подрался с коллегой от группы «Воля народа» Сергеем Шаховым в эфире телеканала «Прямой». Тогда причиной конфликта стало высказывание Шахова о том, что Мосийчуку «не следует посещать гей-парады». До этого у него был конфликт с Богданом Бутковским. Это далеко не все случаи, когда депутат оказывался в центре скандала. В 2014 году Мосийчук, угрожая оружием, поставил на колени сотрудников ГАИ в Бердянске за то, что они остановили автомобиль без номеров, в котором он ехал.